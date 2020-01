Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Tanarul, ranit grav, a decedat la spital. Neatenția a costat-o pe o șoferița din Vadu Pașii. In momentul in care s-ar fi pus in mișcare pe DJ203K, in localitatea Vadu Pașii, femeia, in varsta de 40 de ani, nu s-ar fi asigurat corespunzator la plecarea de pe loc, intrand in coliziune cu o motocicleta…

- Accident mortal, vineri seara, pe un drum județean. Din primele date, in timp ce conducea un autoturism pe DJ203H, in afara localitații Buda, din direcția Rm. Sarat catre Dumitrești, un șofer de 22 de ani, din Dumitrești, Vrancea, a surprins și accidentat un barbat de 50 de ani, din Toropalești, comuna…

- Un barbat de 39 de ani, din Botoșani, și-a pierdut viața azi-noapte pe DN2E85, dupa ce ar fi incercat sa traverseze drumul european. Din primele date, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2E85 din direcția Buzau catre Vrancea, la ieșirea din Ramnicu Sarat catre Focșani, un șofer vrancean de 22 de…

- In weekend, in judetul Ialomita s-au inregistrat doua accidente rutiere in care au fost implicati pietoni. Unul dintre acestia si-a pierdut viata si o persoana a fost ranita si transportata la spital.

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost accidentat mortal joi seara pe DN 2, in localitatea Oreavu, de un autotren in timp ce se afla pe partea carosabila a drumului national. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca in timp ce conducea un autotren din directia Ramnicu Sarat catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 Falticeni ndash; Roman, pe raza localitatii Draguseni, judetul Suceava, un pieton angajat in traversarea neregulamentara a drumului public a fost accidentat mortal de catre un camion.Din acest motiv, circulatia…

- FARA SPERANTA… Alcoolul si oboseala au avut un efect fatal pentru un barbat din localitatea Muntenii de Sus. Acesta si-a ales ca loc de dormit un drum judetean, iar o soferita care se deplasa pe directia Tanacu-Vaslui l-a accidentat mortal. Adam Moraru, un barbat de 65 de ani din Munteni de Sus, si-a…

- TRAGIC… Un pieton de 71 de ani, din satul Carja, orasul Murgeni, a fost accidentat mortal in aceasta seara, la orele 17.20, de catre microbuzul apartinand firmei Demid, care circula in directia Bogdanesti – Untesti. Accidentul a avut loc pe Drumul European 581, in zona numita La Leu, pe sensul de mers…