Motociclist accidentat, din cauza unui tânăr șofer care nu acordat prioritate In data de 13 septembrie 2023, in jurul orei 11:25, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Avram Iancu, din municipiul Petroșani, a avut loc un accident rutier.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul ca un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Pui, in timp ce conducea un autoturism pe strada Avram Iancu, din Petroșani, la plecarea de pe loc nu a acordat prioritate de trecere motocicletei conduse de barbat in varsta de 75 de ani, din orașul Petrila, care circula pe banda a II-a de circulație a aceluiași sens de mers și a intrat

Sursa articol si foto: replicahd.ro

