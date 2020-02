Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe a anunțat luni seara la Digi24 ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. De asemenea, ministrul Mediului a precizat ca pentru programul „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul «Rabla» este cel mai vechi program…

- Prezent in platoul emisiuni "Starea natiei", ministrul a precizat ca pentru Bucuresti, Brasov si Iasi vor fi suplimentate fondurile astfel incat aceste municipii sa isi poata achizitiona mijloace de transport in comun electrice. „Am facut prin Ministerul Mediului pentru UAT-urile din Romania o masura…

- Piața de mașini electrice continua sa inregistreze creșteri semnificative pe finalul acestui an, potrivit celui mai recent raport publicat de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Datele oficiale arata ca romanii au achiziționat 1.402 mașini electrice in primele…

- Programul Rabla Plus a continuat sa influențeze semnificativ apetitul romanilor pentru mașini electrice și in luna octombrie, potrivit celui mai recent raport publicat de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, datele oficiale arata ca romanii au inmatriculat…