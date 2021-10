Motociclete zburătoare, disponibile la vînzare în Japonia din 2022 Motocicleta zburatoare este propunerea unei companii din Japonia pentru cei care nu vor sa mai piarda timpul in trafic. Vehiculul poate atinge aproape 100 de kilometri pe ora și are o autonomie de zbor de 40 de minute. Motocicleta zburatoare cintarește 300 de kilograme și poate transporta o singura persoana. Aceasta are și un preț pe masura - 680 de mii de dolari. Compania care o vinde sp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

