- Bike Fest, sau cel mai așteptat eveniment la care iși dau intalnire motocicliștii din Romania are loc la sfarșitul acestei saptamani la Cluj. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 21 și va fi organizat ca de obicei la campingul din Gilau. Vineri are loc sosirea motocicliștilor, aranjarea corturilor,…

- UiPath, compania specializata in Enterprise Robotic Process Automation (RPA) și primul unicorn romanesc, a anunțat astazi deschiderea celui de-al doilea birou din țara. Decizia de a crea o noua echipa de dezvoltare de software RPA in Cluj a fost luata in urma achiziției Platformei Smart Data de la Recognos,…

- Dupa ce a fost invitat TIFF in 2016, regizorul japonez Sion Sono revine la festivalul de film ce se ține la Cluj cu mini seria Tokyo Vampire Hotel. Scenariul pentru acest fantasy cu vampiri a fost inspirat de prima vizita a regizorului in Romania.

- Peste 70% dintre angajați vor sa-si schimbe job-ul in urmatoarele 12 luni, iar cei mai multi dintre ei (87,42%) sunt deschisi sa activeze in alt domeniu de activitate, potrivit unui chestionar realizat de site-ul de anunturi OLX, pe un esantion de 1.400 de vizitatori din sectiunea “Locuri de Munca”.…

- Moment deosebit in cariera tanarului jucator de tenis din Constanta Edris Fetisleam, care, la numai 18 ani, a debutat in echipa de Cupa Davis a Romaniei si, mai mult, a si castigat detasat partida sustinuta Romania a intalnit selectionata Marocului, la Cluj, in turul secund al Grupei a II a, Zona Europa…

- Sub numarul 37 (numarul de restaurante deschise și francizate in țara), renumitul „Spartan” a facut cunoștința cu peste 600 de clienți inca din prima zi. Tineri elevi, studenți, oameni de afaceri și doamne curioase de specialitațile grecești din carne de puișor sau din carne de vitel, purcel și berbecut…

- La 102 ani, Emil Ghibu face sport in fiecare dimineața, apoi ia micul dejun și bea un pahar de țuica. Așa se ține sanatos și in putere cel mai varstnic sibian, nepotul lui Onisifor Ghibu, unul dintre luptatorii pentru drepturile și unitatea poporului roman și participant la realizarea Marii Uniri din…

- Peste 272 de milioane de euro din Fondul European Regional de Dezvoltare (ERDF) sunt investiti in construirea unei autostrazi intre orasele Sebes si Turda, langa Cluj, Romania, in cadrul retelei trans-europene de transport (TEN-T), se arata intr-un comunicat publicat marti de Comisia Europeana. …