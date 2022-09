Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav. Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe strada Avram Iancu din municipiul Lugoj, iar la intersecția cu strada 20 decembrie 1989 a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat, in varsta de 25 de ani. In urma impactului motocicleta a fost proiectata intr-un…

- Un accident in care au fost implicate 4 autovehicule s-a produs luni dimineata pe Autostrada Soarelui, doua persoane acuzand dureri usoare in urma impactului. Circulatia este restrictionata pe prima banda pe sensul spre Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un scandal a avut loc joi dimineața intre doua familii de romi din Lugoj. O persoana a intrat cu mașina in poarta unui imobil, iar altele au aruncat cu pietre sper o mașina. Cinci persoane au fost duse de polițiști la audieri. Potrivit IPJ Timiș, scandalul a avut loc pe strada Marașești din municipiul…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești au intervenit la un accident rutier produs pe str Avram Iancu din localitatea Florești.Poliția Cluj anunța ca au fost șase mașini implicate. La fața locului s-au deplasat, in jurul orei 20.40, o autospeciala și un echipaj SMURD, unde au gasit patru…

- O tanara de 22 de ani, din Satu Mare, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe strada Avram Iancu, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a tamponat cu alte doua masini, staționate pe partea dreapta a aceluiași sens de deplasare. In urma producerii evenimentului rutier, a rezultat…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN68A, in Timiș. „Un barbat in varsta de 49 de ani a condus un autoturism pe DN68A, dinspre Lugoj inspre Traian Vuia, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și am intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 27 […] Articolul…

- Accident teribil in Timiș – singurele doua mașini de pe șosea s-au ciocnit! Un barbat, in varsta de 31 de ani, a condus un microbuz pe strada Calea Timișoarei din localitatea Dudeștii Noi, iar la intersecția cu strada Calea Sanandreiului a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat,…

- Accident de circulație, in noaptea de sambata spre duminica, la Giroc, in apropiere de digul de pe malul raului Timiș. Un barbat beat și fara permis a lovit doua mașini parcate, iar apoi a fugit de la fața locului. A fost prins insa de polițiști.