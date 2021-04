Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi, in Romania, au crescut in martie 2021 cu 18,14% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 7.861 de unitati, arata datele centralizate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Instituția Prefectului Județului Suceava anunța ca incepand cu data de 22 martie noul șef de serviciu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava este inspectorul principal de poliție Donciu Viorel Andrei. Donciu Viorel Andrei are 39 de ani și…

- Tribunalul București a emis mandate de arestare pentru o perioada de 30 de zile atat pentru colonelul Florin Timu, șeful Serviciului de Informații și Protecție Interna (SIPI) Suceava, cat și fața de comisarul-șef Radu Obreja, fostul șef de la Permise și Inmatriculari Suceava. Masura a fost solicitata…

- Statele Unite sunt extrem de nepregatite pentru era inteligentei artificiale, potrivit unui grup de experti condus de fostul director general al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC, informeaza NEWS.RO. Comisia pentru Securitate Nationala in domeniul ingteligentei artificiale (AI) a avertizat…

- Aproape 13.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele doua luni ale anului in Romania, in scadere cu 39,5% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce categoria automobilelor rulate a inregistrat un recul de 10,1%, pana la 64.741 de unitati, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere…

- Aproape 80% dintre vehiculele (autoturisme, vehicule comerciale, autobuze și motociclete) care circula in Romania au peste 10 ani. Potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), 7,27 milioane de mijloace...

- Inmatricularile de autovehicule inregistrate in Romania, in ianuarie, au crescut cu 46,8% pana la 7.625 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Sustinerea probelor teoretice si practice – amanate F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) Prahova, candidatii programati ieri pentru sustinerea probei practice vor sustine examen la sfarsitul lunii ianuarie, respectiv in…