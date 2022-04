Motoarele de creștere se gripează Mohamed A. El-Erian CAMBRIDGE – Este ingrijoratoare perspectiva economica mondiala (WEO) revizuita a Fondului Monetar Internațional. Pentru FMI se intampla rar sa-și revizuiasca brusc previziunile privind creșterea economica dupa doar un trimestru din anul calendaristic. Cu toate acestea, in acest caz, a facut acest lucru pentru 86% din cele 190 de țari membre, ceea ce a rezultat intr-o scadere de aproape un punct procentual a creșterii globale pentru 2022 – de la 4,4% la 3,6%. Mai mult, aceasta prognoza este insoțita de o creștere semnificativa a prognozei de inflație, iar toate aceste vești… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in jos estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata raportul „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze ale…

- Inca o țara din Europa interzice navelor rusești sa intre in porturile sale, ca masura de sancționare a Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Și Romania la randul ei a decis ca navele sub pavilion rusesc nu mai aiba acces in porturile de la Marea Neagra. Razboiul pornit de Vladimir Putin in Ucraina a atras…

- Intr-un scurt discurs susținut inainte ca președintele Ucrainei sa se adreseze romanilor, actualul șef al Senatului Florin Cițu a ținut sa sublinieze ca el a fost cel care l-a invitat pe Zelenski sa vorbeasca in Parlamentul Romaniei. Emoționat, Cițu a spus „onorata instanța” in loc de „onorata asistența”.Domnule…

- Razboiul din Ucraina a dus deja la majorarea preturilor la energie si la cereale, si a trimis peste un milion de refugiati in tarile vecine, in timp ce a declansat sanctiuni fara precedent asupra Rusiei, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International (FMI). “Desi situatia ramane extrem…

- Razboiul din Ucraina afecteaza intreaga Europa. Starea de spirit impotriva Rusiei se schimba, dupa cum se exprima un client Kaufland. El cere ceea ce mulți alții insista și ei, un boicot al produselor rusești. Cu aceasta el se confrunta cu Kaufland, cel puțin in Germania, in aceste zile tulburi. Kaufland:…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat, sâmbata, ca razboiul declanșat de Rusia în Ucraina va fi de durata, motiv pentru care guvernul francez va pregati „un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP, citat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat, sambata, ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va fi de durata, motiv pentru care guvernul francez va pregati „un plan de rezilienta” pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Razboiul a…

- Scopul acestei neobișnuite campanii de dezvaluiri este de a amana posibila invazie, de a-l face pe liderul de la Kremlin sa regandeasca costurile politice, economice și umane ale unei astfel de acțiuni militare sau de a-i ingreuna capacitatea de a justifica razboiul, spun experții citați de New York…