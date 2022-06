Motoare turate în Copou. 20 de jucători noi la primul antrenament al verii! Politehnica Iasi va relua astazi, in cursul dupa amiezii, antrenamentele, dupa ce ieri a fost programata vizita medicala. De pe lunga lista de jucatori asteptati in Copou, prezentata in exclusivitate duminica de ziaruldeiasi.ro, au picat Mezdrea si Trotzi, care au devenit indisponibili si nu au mai sosit in Iasi. In schimb, Poli a obtinut ieri semnatura stoperului Lica (27 ani), care a mai trecut pe la Dinamo II, ACS Berceni, Otelul Galati, Sportul Snagov, Farul Constanta si Petrolul Ploiesti. Totodata, mijlocasul stanga bulgar Anton Karachanakov, despre care s-a spus ca va da teste, a batut deja… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

