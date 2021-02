Moto E7 Power se lansează în curând: Preț și specificații Pe piețele asiatice, in special pe cea din India, telefoanele care fac parte din game de preț ceva mai joase au o priza extraordinar de mare la public, iar terminalele care vin cu baterii ofertante, precum Moto E7 Power, sunt la foarte mare cautare. De obicei, ce se lanseaza pe piața din India ajunge la scurta vreme și in Europa, o alta piața de desfacere foarte mare pentru telefoanele mid-range. Moto E7 Power este exact acest gen de telefon, iar astazi aflam pentru prima oara prețul și specificațiile acestuia. Moto E7 Power: Baterie mai buna Unul dintre cele mai mari magazine de smartphone-uri… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta au aparut primele imagini și detalii despre Motorola Moto E7 Power și Moto G30 și am aflat și cateva dintre specificațiile lor. Acum, blogul german WinFuture a scos fișele cu specificații ale ambelor smartphone-uri, impartașind in același timp randarile Moto E7 Power intr-o noua culoare,…

- Cand se va termina pandemia ? Este intrebarea pusa inca din prima parte a anului 2020, a carui raspuns poate fi dat in funcție de viteza cu care este imunizata populația. O analiza Bloomberg arata ca ar putea dura aproximativ 7 ani ca statele lumii sa vaccineze 75% din populație. Oamenii de știința…

- Synology este un producator mondial specializat in dezvoltarea și comercializarea de echipamente performante pentru stocarea datelor cu conectare la rețea. Aceștia vor lansa modelele HAT5300, astfel intrand pe piața HDD-urilor. Companiile care solicita un nivel ridicat de performanța și fiabilitate…

- Peugeot tocmai a lansat versiunea electrica a modelului Partner in Europa. Noul e-Partner este dezvoltat pe arhitectura modulara EMP2 și poate fi comandat in doua variante de caroserie: Standard, cu o lungime de 4.4 metri, sau Long (4.75 metri). Utilitara franceza cu zero emisii este echipata cu un…

- Dupa cateva generații mai accesibile, Huawei a reușit sa finiseze ceasul inteligent perfect pentru universul utilizatorilor de smartphoneuri Huawei sau pentru cei care folosesc telefoane cu sistem de operare Android. Funcționeaza și cu platforma iOS, dar se cunosc limitarile aplicației pentru iPhone.…

- Comisia Europeana lanseaza aplicatia mobila Re-open EU, care ofera actualizari periodice cu privire la masurile in materie de sanatate, siguranta si calatorie legate de coronavirus din intreaga Europa, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, anunța AGERPRES. Aplicatia este disponibila…

- Lipsa investițiilor multiple in cercetare a dus la polarizarea unor tehnologii, precum 5G, care acum a devenit foarte importanta la nivel global. Marea Britanie iși dorește spargerea cvasi-monopolului format din Huawei, Ericsson și Nokia și anunța investiții in diversificare. Guvernul britanic a anuntat…

- Din fericire pentru constructorii din Europa acest model Honda City Hatchback 2021 se vinde momentan doar pentru pietele din Asia. Si spunem Honda City Hatchback pentru ca este vorba de o masina de clasa compacta low-cost care are un pret de achizitie de 16.000…