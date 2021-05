Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. doctor DHC Sanda-Maria Ardeleanu a fost decorata astazi cu Ordinul Național al Franței ”Legiunea de Onoare” in Grad de Cavaler, cea mai inalta distincție a statului francez instituita de Napoleon Bonaparte in 1802, care se acorda cetațenilor care au adus servicii statului francez. Medalia…

- Ordinul Național al Franței „Legiunea de Onoare" in Grad de Cavaler i-a fost inmanat, vineri, de catre Excelența Sa Laurence Auer, ambasadoarea Franței in Romania, profesorului universitar doctor DHC Sanda-Maria Ardeleanu, in cadrul unei ceremonii organizate la Universitatea ...

- Alianța Franceza din Suceava, in colaborare cu Centrul de Reușita Universitara al Universitații „Ștefan cel Mare", cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, iși propune sa incurajeze invațarea limbii franceze și sa promoveze valorile Francofoniei in comunitatea suceveana prin ...

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns anul acesta din nou in județul Suceava și a fost imparțita credincioșilor ortodocși in Noaptea de Inviere. Avionul care a adus Lumina Sfanta a aterizat pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" sambata seara, in jurul orei 20:20. In aeronava care a venit de ...

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, va efectua, joi si vineri, o vizita de lucru in judetul Suceava, avand programate intalniri cu reprezentanti ai Consiliului Judetean si ai Facultatii de Silvicultura a Universitatii "Stefan cel Mare", precum si o serie de actiuni comune cu ambasadorul Israelului…

- De o noua imagine in cadrul ediției 2021 a Clasamentului SCImago Institutions Rankins, se bucura calitatea și dinamica activitații de cercetare din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV). Acest clasament plaseaza universitatea suceveana pe locul 11 in Romania, la ...

- O noua varianta de Sars-CoV-2 a fost identificata in Romania, la Suceava, in urma secvențierilor facute la Universitatea “Ștefan cel Mare” (USV), se arata intr-un comunicat de presa emis de Ministerul Sanatații (MS), relateaza Agerpres. Potrivit unor studii, noua tulpina este o mutație a tulpinii britanice,…

- Un numar de 65 de cazuri cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, denumita B.1.1.7 și provenind din Marea Britanie, au fost depistate in urma secvențierilor realizate in laboratoarele Universitații "Ștefan cel Mare", in ultimele doua saptamani. Cele mai multe dintre ele, 44 la ...