Stiri pe aceeasi tema

- 37 de elevi și doi profesori au fost raniți in urma atacului cu un cuțit de la o școala primara din orașul Wuzhou (regiunea autonoma Guangxi Zhuang), sudul Chinei, informeaza The Independent.Presa chineza de stat scrie ca atacatorul ar fi fost identificat ca fiind agentul de paza in varsta de 50 de…

- Un barbat in varsta de aproape 60 ani a fost retinut de procurori in noaptea de vineri spre sambata, 29/30 mai 2020 si urmeaza sa fie propus spre arestare, dupa ce zile la rand si-ar fi batut nemilos mama, femeia decedand.

- Jyoti Kumari, o fata de doar 15 ani, a ințeles, cand s-a impus starea de carantina in India, ca trebuia sa-și duca tatal acasa.Fata și tatal ei erau plecați departe, unde barbatul muncea, dar au ramas fara bani și fara nicio posibilitate de transport, a informat MSN, citand New York Times. Fata a cumparat…

- Scrisoarea adresata poporului american figureaza printre documentele confiscate la 2 mai 2011 in timpul raidului intreprins la ascunzatoarea liderului Al-Qaida din Pakistan, in cursul caruia Bin Laden a fost ucis. Mai multe documente din aceasta colecție au fost date publicitații in martie 2016 de catre…

- Codin Maticiuc a surprins pe toata lumea cand s-a 'cumințit', alaturi de o bruneta superba, care i-a daruit o fetița. Actorul este discret atunci cand vine vorba de viața lui personala, insa, acesta a vorbit despre mama copilului sau, intr-un interviu acordat revistei VIVA!„Iubita mea este o persoana…

- Un cuplu filipinez si-a botezat Covid Marie fetita nou nascuta in plina pandemie de coronavirus, dupa ce o alta pereche din India si-a numit gemenii Covid si Corona, relateaza luni EFE. Potrivit mass-media locale, cei doi parinti din Filipine au precizat ca si-au numit astfel fetita nascuta in plina…

- O fetita de 4 ani a fost grav ranita dupa ce, sambata, la Medgidia, Romania, a fost injunghiata cu un cutit in abdomen de catre mama sa, minora fiind transportata cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.