Motivul șocant pentru care școlile britanice vor renunța la ceasurile de tip analog Multe din școlile britanice renunța la ceasurile de tip analog pentru ca foarte mulți dintre copii nu știu sa citeasca ora. Schimbarea a fost facuta deja de unii dintre profesori. Aceștia au instalat ceasuri digitale, dupa ce elevii s-au plans ca in timpul testelor nu reuseau sa citeasca ceasul in mod corect. Un fost director de școala a declarat ca generația actuala de elevi este obisnuita sa vada o reprezentare digitala a orei pe telefon sau pe calculator. Astfel, un ceas traditional in clasa ar putea constitui o cauza de stres inutil, potrivit Daily Mail.

