Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a primit o oferta de la Legia Varșovia, locu 3 din Polonia. Legia l-a demis pe antrenorul Romeo Jozak, dupa trei infrangeri in ultimele cinci meciuri, iar Hagi s-a arata deschis sa negocieze. "Legia Varșovia? Orice echipa care participa in cupele europene…

- Gica Hagi, dorit la Legia Varșovia. Presa din Polonia a scris despre interesul campioanei ultimelor doua ediții pentru semnatura managerului de la Viitorul, iar Hagi a lasat sa se inteleaga ca interesul campioanei en-titre este real. Hagi a fost intrebat de polonezi daca va semna cu Legia si reactia…

- Hotarat sa plece din fotbalul romanesc, Gica Hagi ar putea ajunge in Polonia, la Legia Varsovia, echipa despre care s-a spus ca il vrea si pe Edi Iordanescu. „Regele” a oferit primele declaratii in presa poloneza.

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a avut o reacție nervoasa cu privire la situația Romaniei și i-a atacat pe cei care conduc țara. "Toate angajarile se fac pe grade de rudenie, pe prietenii, iar sportul nu face exceptie. Nu se poate asa ceva! Cand de la punctul A la punctul Z nu faci bine…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Hagi vrea sa plece din Romania. Inca o izbucnire specifica a ”Regelui” nervos. Managerul de la Viitorul a dat iarași cu basca de pamant, la finalul jocului cu Astra, scor 1-1. „Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau…

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…