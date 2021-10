Motivul revoltător pentru care zeci de bătrâni veniți să se vaccineze anti-Covid au fost refuzați Zeci de batrani care au dorit sa se vaccineze impotriva Covid au plecat acasa exact așa cum au venit. Acestora li s-a refuzat dreptul la vaccinare pe un motiv cel puțin revoltator – pentru ca nu aveau programare facuta online. Se intampla la un centru de vaccinare din Brașov. In plin val pandemic, zeci de […] The post Motivul revoltator pentru care zeci de batrani veniți sa se vaccineze anti-Covid au fost refuzați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși ne aflam in plin val 4 al pandemiei de coronavirus, iar auoritațile indeamna populația sa se vaccineze, zeci de batrani care voiau sa se imunizeze au fost trimiși acasa pe motiv ca nu aveau facuta programare online.Mai mult decat atat, oamenilor li s-a spus ca nu se poate face programare telefonica,…

- Guvernul Ungariei le va cere angajatilor din institutiile de stat sa fie vaccinati impotriva COVID-19, dupa o crestere a numarului de contaminari, a anuntat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, informeaza Reuters. Potrivit lui Gergely Gulyas, companiile private vor…

- ”Principalele motive invocate inca sunt legate de ezitarea sau refuzul de vaccinare sunt teama de reacții adverse, informații insuficiente - oamenii raspund la aceste chestionare ca inca nu au suficiente informații ca sa decida daca se vaccineaza sau nu. Alte persoane doresc sa mai aștepte, deci inca…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu și au fost impuse noi restricții. Dorian Popa a declarat ca i s-a cerut certificatul de vaccinare pentru a putea intra in restaurant, iar fata de la intrare era puțin stanjenita din cauza situației. Artistul este vaccinat anti-COVID din luna aprilie.Dupa ce cazurile…

- Din 27 decembrie 2020, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, au fost administrate 9.734.239 de doze pentru 5.225.867 persoane, dintre care 5.106.489 au primit schema completa.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3 reactii adverse, toate fiind de tip general.De la debutul campaniei…

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie, gratie unei importante rate de vaccinare, restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o „amenintare pentru societate”, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. Peste 70% din populație este vaccinata…

- In intreaga lume, multe țari deruleaza programe de vaccinare impotriva COVID-19 insa, bineințeles, exista unii oameni care au inca reticențe cu privire la vaccinare. Motivele sunt multe și diverse, dar in Washington D.C., se pare ca Guvernul local incearca sa convinga adolescenții sa se vaccineze cu…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Brașov s-au administrat 315.548 de doze de vaccin impotriva COVID-19. In centrele de vaccinare din judet si la medicii de familie, numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 31 iulie 2021 este de 315.548 (+191…