Stiri pe aceeasi tema

- De ce Serena Williams poarta bandaj negru pe fața. Turneul de la Wimbledon este in plina desfașurare. Printre vedetele aflate pe tabloul principal este și Serena Williams. Jucatoarea revine la Wimbledon in acest an, dupa ce saptamana trecuta a participat la Eastbourne, in proba de dublu feminin. Jucatoarea…

- Turneul de la All-England Club va fi unul fara puncte, dar si fara niste vedete uriase, in acest an. S-a ajuns aici din cauza deciziei organizatorilor, care au refuzat inscrierea sportivilor din Rusia si din Belarus pe fondul razboiului din Ucraina.

- La 40 de ani, Serena Williams s-a intors cu victorie in circuitul feminin, la un an de la ultimul sau meci oficial, disputat tot pe iarba, la Wimbledon. Inscrise in proba de dublu de la Eastbourne, Serena și Ons Jabeur s-au impus in trei seturi in fața perechii formate din Marie Bouzkova și Sara Sorribes…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 32 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), competitie in care organizatorii ofera premii totale de 757.900 de dolari. Romanca a acuzat probleme medicale si, dorind sa-si conserve…

- Serena Williams a anunțat marți ca intenționeaza sa participe la Wimbledon in acest an, iar organizatorii de la All England Club nu au ezitat și i-au acordat un wild card: americanca se afla pe locul 1208 in ierarhia WTA, iar aceasta era singura posibilitate ca ea sa ajunga pe tabloul principal al Grand…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, campioana de la US Open, s a retras marti de la turneul WTA 250 din orasul englez Nottingham dupa ce s a accidentat in meciul din primul tur cu elvetianca Viktorija Golubic, ceea ce pune sub semnul intrebarii participarea sa la Wimbledon, transmite Reuters.Emma…

- Turneul de tenis de la Wimbledon va exclude apelativele „Miss” (Domnisoara) si „Mrs” (Doamna) din lista castigatoarelor, in incercarea de a moderniza competitia de Mare Slem pe iarba din capitala britanica, anunta cotidianul The Times, citat de Reuters.

- Simona Halep (31 de ani, 20 WTA) va colabora in perioada urmatoare cu Patrick Mouratoglou (51), fostul antrenor al Serenei Williams (40 de ani, 246 WTA). Vestea ridica un semn de intrebare: va mai reveni Serena in circuit? In ultimul deceniu, Mouratoglou a avut cea mai de succes colaborare a sa, cu…