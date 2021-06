Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea nu mai vrea sa auda de Catalin Maruța dupa ce a jignit-o in emisiunea lui pe Antonia. Cantarețul a explicat de ce nu mai vrea sa aiba de-a face cu acesta. Alex Velea (37 ani) și Catalin Maruța (43 ani) nu se mai afla in relații bune de cand prezentatorul tv s-a luat de […] The post Alex Velea…

- Vestea șoc din lumea showbiz-ului a venit in urma cu cateva zile, atunci cand Antonia i-a adresat un mesaj usturator lui Catalin Maruța și l-a numit „imbarligator”. Ulterior, și iubitul ei, Alex Velea i-a transmis soțului Andrei cateva replici acide, chiar in vazul tuturor, și a lasat de ințeles ca…

- Invitat in Podcastul lui Speak, Alex Velea a declarat ca este extrem de deranjat de lucrurile pe care le-a spus Catalin Maruța in emisiunea lui, vizavi de el și familia sa. Acesta a ținut sa precizeze ca nu vrea sa nu ii mai vorbeasca deloc soțului Andrei. Catalin Maruța a reacționat imediat și a postat…

- Celebrul cantareț a sarit la gatul lui Catalin Maruța! Daca in trecut cei doi aveau o relație de prietenie, se pare ca de ceva timp sunt la cuțite. Velea il acuza pe Maruța ca ar cauta scandal cu orice preț și a promis ca nu va mai calca niciodata in emisiunea acestuia de la Pro TV. De la ce a pornit…

- Alex Velea, in varsta de 37 de ani, a fost invitat in podcastul lui Speak, in varsta de 34 de ani. Printre alte lucruri pe care le-a dzvaluit, iubitul Antoniei a vorbit și despre conflictul cu Catalin Maruța. Spre finalul podcastului, Speak l-a intrebat pe Alex de cese lasa atras in tot felul de relații…

- Alex Velea este indragostit la fel ca in prima zi de frumoasa sa iubita, Antonia. Faimosul artist este foarte iubit de fani. De-a lungul anilor cantarețul a avut cateva schimbari la nivel fizic și vestimentar.

- Antonia a avut o reacție neașteptata pe contul de socializare. Artista a postat un mesaj ce il vizeaza direct pe Catalin Maruța. Iubita lui Alex Velea spune ca s-a saturat ca prezentatorul TV sa menționeze numele sau și al iubitului ei, in diverse intrebari sau provocari din cadrul emisiunii sale. Vedetele…