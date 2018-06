Se sterg urmele la DNA

Am auzit ceva foarte interesant. Cica doua ar fi motivele reale pentru care presedintele Romaniei Klaus Iohannis intarzie sa semneze decretul de revocare al Laurei Kovesi din fruntea DNA. In primul rand, Iohannis ar trage de timp astfel incat Sistemul care a condus Romania in ultimii ani cu arma catuselor sa-i gaseasca Laurei Kovesi o functie care sa ii… [citeste mai departe]