Cantareata a facut publica o postare in care apare cu noua ei ”achiziție" si nu este exclus ca pe viitor sa o vedem si cu alte peruci. ”M-am saturat de parul meu și mi-am pus peruca de fapt e mult mai mult de-atat, pot sa va spun doar ca am folosit tocmai 4 peruci in acest videoclip, motivele le veți afla in curand”, a scris Irina la postarea ei.

Irina Rimes, desemnata ambasadoarea Zilei Brancusi

Irina Rimes a fost desemnata ambasadoarea Zilei Nationale „Constantin Brancusi” 2020. Desi a declarat ca este onorata sa detina acest titlu, nu știe daca ea e ”cea mai buna alegere” in acest…