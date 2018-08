Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Serenei Williams, Alexis Olympia, va implini un anișor saptamana viitoare. Motiv de bucurie, in familia micuței, care insa nu va fi sarbatorit. Motivul este unul de natura religioasa. Tenismena de 36 de ani a explicat de ce nu ii va serba ziua de naștere, motivul fiind unul puțin cunoscut pana…

- Meghan Markle implineste varsta de 37 de ani, pe 4 august, iar cu aceasta ocazie va petrece pentru prima oara in calitate de Ducesa de Sussex. Pentru Regina Elisabeta, aceasta data este foarte importanta,...

- Cadou pentru implinirea varstei de 32 de ani, cantareata a primit de la sotul ei o minunata escapada spaniola. Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au fugit un pic de agitatia de acasa, unde traiul cu doi copii mici nu e tocmai simplu, si au hotarat sa-si ofere un sejur romantic pe cea mai „petrecareata”…

- Serena Williams (181 WTA) s-a calificat in cea de-a 10-a finala a carierei la Wimbledon, urmand sa o infrunte sambata pe Angelique Kerber (10 WTA) pentru un al optulea titlu pe iarba londoneza. Americanca de 36 de ani e inca uimita de rezultatul obținut la Wimbledon, mai ales ca vine dupa problemele…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, a 25-a favorita, si-a exprimat satisfactia si surprinderea dupa calificarea in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, in urma victoriei din semifinale in fata germancei Julia Goerges (6-2, 6-4), rememorand in acelasi timp problemele de sanatate…

- Kylie Jenner a luat o decizie radicalE in privin:a fiicei ei. Vedeta de reality TV a "ters de pe re:elele de socializare toate imaginile in care fa:a fiicei ei, Stormi, este vizibilE. Motivul este unul de-a dreptul ingrijorEtor!

- Simona Halep a fost ovationata, in aceasta seara, de 20.000 de spectatori, pe National Arena, la evenimentul organizat de FRT si Primaria Bucuresti. Eleva lui Darren Cahill, imbracata, in costumul Nike de la Paris, a prezentat trofeul in aplauzele asistentei, apoi Gabriela Firea a aprins sirul alocutiunilor.…