Stiri pe aceeasi tema

- Ce a facut Nadia Comaneci de Ziua Naționala a Romaniei. „Zeița de la Montreal” nu a uitat niciun moment de unde a plecat. Fosta mare gimnasta s-a stabilit de mulți ani in SUA, dar mama și fratele ei traiesc inca in Romania. Cea care a schimbat istoria și regulile gimnasticii feminine a transmis un mesaj…

- Desparțire bomba in lumea TikTok-ului! Și-au jurat iubire pana cand moartea ii va desparți, dar se pare ca tumultoasa lor poveste de dragoste nu a durat prea mult. Motivul este unul simplu: Costel Șampanie este de parere ca iubita lui nu este harnica și ca prefera sa stea toata ziua in pat, fara sa…

- Simon Baker, celebrul actor din serialul Mentalistul, in varsta de 52 ani, s-a desrparțit de iubita lui cu 16 ani mai tanara, Laura May Gibbs. El a decis sa se desparta de tanara de 36 ani pentru ca ea este impotriva vaccinului anti-Covid.

- Gabriela Cristea a implinit astazi 47 de ani, iar cu aceasta ocazie, soțul ei i-a transmis un mesaj emoționant, alaturi de care a atașat mai multe imagini cu ei doi. Prezentatoarea TV și artistul s-au casatorit in 2015 și au impreuna 2 fetițe. Casnicia lor a fost una discreta, iar cei doi nu ezita sa…

- Mediul de afaceri din Romania solicita Patriarhului Daniel sa dea un mesaj clar populatiei sa se vaccineze si Guvernului sa introduca obligativitatea certificatului verde in toate activitatile, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, se arata intr-un comunicat al Romanian Business Leaders…

- Sorana Cirstea a postat un mesaj șocant. Aflata in Statele Unite ale Americii pentru turneul Indian Wells, iubita lui Ion Ion Țiriac și-a uimit fanii. Ce a transmis Sorana Cirstea din SUA Sorana Cirstea a fost eliminata de la Indian Wells, in turul 3. Ea a pierdut in fața Elinei Svitolina cu 6-4, 4-6,…

- Sebastian Chitoșca incearca sa se impace cu frumoasa lui soție. De cand s-a intors din Republica Dominicana, unde a participat la Survivor Romania sezonul 2, fostul fotbalist de la FCSB și partenera lui de viața s-au desparțit. Ce se intampla acum intre cei doi. Ce i-a transmis Sebastian Chitoșca soției…

- Elena Lasconi, primarița orașului Campulung Muscel, a vorbit despre desparțirea Alexandrei Stan de Emanuel Necatu. Fosta prezentatoare TV a fost cea care in urma cu doar cateva luni, le oficiase casatoria civila. Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au casatorit in luna iunie. Cei doi indragostiți au…