- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un nou mesaj, in care a subliniat ca Dumnezeu nu va uita suferintele prin care trece poporul sau si va veni si Ziua Judecatii. El considera ca sanctiunile impuse de occidentali Rusiei nu sunt suficiente. “Astazi este o duminica binecuvantata. Dar…

- Declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au surprins intreaga lume. Acesta a lansat un atac dur la adresa NATO. Mai exact, liderul ucrainean susține ca tot ce a putut sa faca NATO pentru Ucraina a fost sa achiziționeze 50 tone de combustibil, adaugand ca nu știe ce se așteapta membrii…

- Volodimir Zelenski a avut mesaj urgent pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei. El i-a adresat liderului rus un indemn la dialog deschis. De asemenea, președintele ucrainean a precizat ca „Sfarșitul lumii a inceput”, referindu-se la faptul ca Vladimir Putin vizeaza, dupa Ucraina, și alte țari, precum…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins oferta Kremlinului de a discuta in Belarus, precizand ca aceasta țara a luat partea Rusiei in conflict. In declarațiile rostite in limba rusa, președintele ucrainean a spus ca Ucraina dorește discuții cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar a insistat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a „spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasca razboiul, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri Uniunii Europene sa-si inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei pentru a o pedepsi pentru invazia sa in Ucraina, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a multumit joi omologului sau american Joe Biden pentru "sprijinul ferm" acordat Ucrainei in fata amenintarilor din partea Rusiei, in contextul in care Occidentul acuza Moscova ca si-a intarit in mod periculos prezenta militara in apropierea granitei cu…