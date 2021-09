Stiri pe aceeasi tema

Un medic pediatru cunoscut im Romania a explicat ce sta la baza tinerilor care mor inexplicabill din cauza complicatiilor grave ale COVID-19. Un medic renumit atrage atentia. Dr. Mihai Craiu spune ca la acesti pacienti de vina este o anomalie imuna care neutralizeaza tratamentul. Medicul pediatru a…

O fetița in varsta de doar 3 ani a fost data in judecata, alaturi de familia sa. Și asta dupa ce familia sa a fost acuzata ca ocupa in mod abuziv o locuința dintr-o casa modulara din Pata Rat. Asociația Cași Sociale ACUM a prezentat cazul revoltator pe rețelele de socializare: „Va mai amintiti de Lara,…

O tanara de 23 de ani și-a omorat in bataie fetița de doar 3 ani. Implicat in omorul fetiței a fost și iubitul femeii, de 22 de ani. Anchetatorii care analizeaza cazul au fost uimiți sa afle motivul crimei.

Tehnicile Feng Shui fac adevarate minuni daca sunt respectate intocmai. Iar cele mai multe dintre ele sunt extrem de usor de pus in practica. Feng Shui este arta prin care poți aranja spațiul de acasa sau de la locul de munca, pentru a imbunatați diverse aspecte ale vieții tale.

Doliu in lumea muzicii populare. Vestea care l-a intristat pe Grigore Lese Lumea muzicii populare e in doliu. S-a stins din viata Firuța, ultimul lautar al satului Islaz din Teleorman. Artistul era renumit pentru mai…

Descoperire șocanta: Politista de la DGA gasita moarta in fata blocului in care locuia O polițista de la Directia Generala Anticoruptie a fost gasita moarta in fata blocului in care locuia. Anchetatorii au deschis o…

Cautarile au luat sfarsit in Maramureș. Minorul disparut a fost gasit in urma cu puțin timp

Cutremurator! O fetița de 2 ani a murit dupa ce a inghițit bateriile unei telecomenzi Harper-Lee Farnthorpe, o fetița in varsta de 2 ani din satul Abbey Hulton, Staffordshire,…