Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin efectuaza marti a doua sa deplasare externa oficiala de la inceputul razboiului din Ucraina, izbucnit pe 24 februarie. Izolat de occidentali din cauza invaziei din tara vecina, liderul de la Kremlin se duce intr-o tara oarecum aliata Rusiei, si anume Iran, pentru un summit tripartit cu…

- Președintele rus Vladimir Putin se teme ca generalii sai din Ucraina sa nu devina prea populari, motiv pentru care presa de la Moscova ignora rolul lor in succesele inregistrate de forțele armate, relateaza Meduza intr-o noua investigație in care citeaza mai multe surse de la Kremlin. Fii…

- Un videoclip de propaganda - de un minut si 18 secunde - postat pe canalul Telegram al liderului cecen Ramzan Kadirov, prezinta o sosie a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, asezat la o masa, purtand tricoul kaki obisnuit, in timp ce in spatele sau un barbat care iese din cadru ititine mana…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus joi omologului sau francez Emmanuel Macron ca se indoieste de rostul discutiilor cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului din Ucraina. La randul sau, președintele francez nu a exclus noi discuții cu liderul de la Kremlin.

- Familiile militarilor din cadrul Garzii Nationale ruse ucisi in Ucraina sau in Siria urmeaza sa primeasca o compensatie in valoare de cinci milioane de ruble (75.000 de euro), prevede un decret semnat luni de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "In cazul deceslui militarilor care servesc…

- Militarul rus, in varsta de 21 de ani, a fost gasit vinovat și condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unui civil neinarmat, in primul proces pentru crime de razboi desfașurat in Ucraina de la inceputul razboiului, relateaza BBC și The Guardian. Sentința a fost pronunțata luni, 22 mai, de un…

- Papa Francisc, impresionat de drama oamenilor din Ucraina a tot incercat sa-i determine pe ruși, in frunte cu Vladimir Putin, sa opreasca razboiul. Pentru asta, a incercat sa obțina o intrevedere și cu liderul de la Kremlin, care a refuzat intalnirea. Dar a vorbit, pe la jumatatea lunii martie, și cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron intr-o convorbire telefonica desfasurata marti, prilej cu care i-a cerut Occidentului sa exercite presiuni asupra Kievului pentru a opri ceea ce liderul de la Kremlin a numit