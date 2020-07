Stiri pe aceeasi tema

- Gheretele cu flori de langa piața ”Delfin” din sectorul Buiucani al Capitalei vor fi evacuate pe motiv ca ar fi amplasate ilegal. O decizie in acest sens a fost semnata de catre primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban.

- 5 pasaje subterane vor fi in curind transformate in Chișinau Acest lucru a fost anunțat de primarul general al Capitalei, Ion Cheban, precizind ca reparația a doua pasaje subterane este deja in curs, iar alte trei vor incepe in viitorul apropiat. Lucrurile in capitala se mișca. Asta o spun trecatorii,…

- CHIȘINAU, 27 iun - Sputnik. Primarul Chișinaului a declarat ca pe parcursul acestei saptamani au fost evacuate zeci de gherete de pe strada Tighina. Edilul-șef afirma ca procesul a fost unul dificil, intrucat unii agenți economici s-au impotrivit cu vehemența. „Este un proces anevoios, deoarece…

- 19 gherete amplasate in piața separata din centrul capitalei pe trotuarele strazii Tighina au fost evacuate, intrucat proprietarii avea actele permisive expirate, astfel au fost nevoți sa elibereze locul. Totodata, alte 12 instalații de acest gen amplasate in adiacentul aceleași zone vor fi evacuate,…

- Subiectul drumurilor prost reparate a fost motiv de discuție la ședința primariei Chișinau din aceasta dimineața. Edilul capitalei, Ion Ceban, a cerut explicații de ce municipalitatea trebuie sa achite de 2 ori pentru ca unele gropi sa fie acoperite din nou. Edilul capitalei a cerut crearea unui grup…

- Curate și amenajate - așa sint strazile capitalei, pe care ți-e drag sa te plimbi chiar și pe timp ploios. O promenada pe una dintre aleile Chișinaului a facut și primarul general al capitalei, Ion Ceban, care se arata mulțumit de ceea ce a vazut in jur. „Am mers astazi pe strazi, in scuaruri, parcuri,…

- Strazile din capitala nu trebuie sa fie blocate de catre unele persoane, iar aceștia trebuie sa fie sancționați. Cel puțin asta este poziția primarului general Ion Ceban, care a fost exprimata in cadrul ședința primariei Chișinau. „Unii au incercat sa ma convinga ca sint din acei care au cheltuit bani…

- Transportul public și-a reluat activitatea iar microbuzele nu au revenit la munca deocamdata. Cu toate acestea prețul calatoriei cu maxi-taxi nu va fi majorat, așa cum se vehiculeaza. Despre aceasta a spus intr-un live pe pafina sa de facebook, primarul general al capitalei, Ion Ceban. ”Spun cu fermitate,…