Sa bei o bere la locul de munca in ultima zi petrecuta acolo nu pare un lucru atat de neobișnuit. Asta daca nu ești un congresman american. Joe Cunningham și-a pierdut locul in Camera Reprezentanților la alegerile din noiembrie. Democratul din Carolina de Sud a ținut un discurs de adio, in timpul caruia a deschis și o doza de bere, pentru a ține un toast pentru... bipartidism, potrivit BBC.