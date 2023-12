Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu a vorbit despre motivul pentru care ea și Vlad Huidu au acceptat sa mearga in America Express. Vedeta a explicat de ce a acceptat aceasta provocare. Iata cine i-a convins pe cei doi concurenți!

- Imagini șocante au uluit romanii! Un șofer, aflat la Vama Borș, l-a calcat cu TIR-ul pe un alt barbat, in mod intenționat. Cei doi au avut un conflict inainte sa decurga la acest gest, iar acum cazul a facut furori in toata țara. Iata de la ce a pornit totul.

- Un sucevean care si-a petrecut ultimii patru ani in penitenciar, in urma unei condamnari pentru furt, a ajuns din nou in arest, tot intr-un dosar de furt, fapta comisa la noua zile de la liberare. El e suspectat ca a spart casa unei femei, de unde a furat ceasuri si bijuterii in valoare de 2000 de euro,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a povestit ca a caștigat 20 de milioane de dolari la loto, dar a ales sa nu cheltuiasca nimic și sa țina totul secret. Iata afirmațiile care te vor ului!

- Sorin Carțu (67 de ani), fostul președinte de la CS Universitatea Craiova, crede ca Eugen Neagoe (56 de ani) a greșit atunci cand a acceptat oferta venita de la divizionara secunda FC Argeș. Demis de la CS Universitatea Craiova la inceputul acestui sezon, dupa numai doua etape scurse din Superliga,…

- Anamaria Prodan este o persoana foarte sincera, care nu se ascunde dupa deget atunci cand vine vorba de viața ei personala. Recent, impresara a vorbit despre ce iși dorește sa primeasca de la un barbat. Impresara suține ca are tot ce vrea in viața. Iata ce declarații a facut ea pe rețelele de socializare!

- Un barbat din Satu Mare risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce a furat 5 ciocolate dintr-un magazin alimentar. "Clientul" a fost prins in flagrant de una dintre angajate, chiar in momentul in care incerca sa ascunda dulciurile in valoare de 26 de lei. Individul, care este recidivist, a fost trimis in…