- „O noua dovada a incompetenței PAS și a președintei Maia Sandu. Curtea Constituționala a declarat ca fiind neconstituționale mai multe sintagme din art.90 alin.(2) din Codul electoral, care a fost modificat de majoritatea PAS și promulgat cu ochii inchiși, (не глядя) de șefa statului!”. Declarația aparține…

- Curtea Constituționala a declarat inadmisibile sesizarile pentru controlul constituționalitații Legii cu privire la implementarea parțiala a votului prin corespondența depuse de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și deputații afiliați lui Ilan Șor.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica legea cetateniei romane 21/1991, in sensul actualizarii procedurilor si conditiilor de acordare a cetateniei romane. In acest context, Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca s-a decis sesizarea Curtii Constitutionale cu privire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta, joi, ca Sectiile Unite, cu participare a 70 de judecatori, au decis sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la modificarile aduse Legii cetateniei, apreciind ca incalca mai multe prevederi din Constitutie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pentru controlul constituționalitații, inainte de promulgare in ceea ce privește Legea privind modificarea și completarea Legii cetațeniei romane nr. 21/1

- Inalta Curte ia in discuție miercuri, 12 iunie, recursul in casație depus de procurorii DNA impotriva deciziei prin care fostul deputat liberal Marin Anton a scapat de pedeapsa de 5 ani de pușcarie pentru o mita de 5,3 milioane de euro in legatura cu lucrarile de modernizare a Aeroportului Henri Coanda. Marin…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constituționalitații, inainte de promulgare, in ceea ce privește Legea pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Asta dupa ce PSD a depus la Camera Deputaților un…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv miercuri achitarea omului de afaceri Ioan Niculae si a fostului ministru al Economiei Adriean Videanu pentru constituire a unui grup infractional organizat si delapidare in dosarul Romgaz – Interagro, in care…