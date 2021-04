Stiri pe aceeasi tema

Noi reguli in scoli dupa vacanta de Paste. Vezi ce modificari sunt aduse

Noi reguli in scoli dupa vacanta de Paste. Ministrul Educatiei a explicat la Romania tv cum…

S-a schimbat DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE. Descarca de AICI documentul care te scapa de amenzi daca iesi din casa

Noile modele de adeverinte de la angajator, dar…

RESTRICTIILE se inaspresc din aceasta seara. Ce amenzi risti sa iei daca nu ai masca de protectie sau completezi gresit declaratia pe propria raspundere!

Cabinetul…

Greseala banala care te poate ucide! Mii de romani fac asta deja. Nu mai ignora

O activitate pe care mii de romani o desfasoara, unii chiar zilnic, le poate pune viata…

De ultima ora! Județul Maramureș in scenariul rosu. Vezi noile restricții ale CJSU Maramureș

Autoritațile au anunțat duminica, 28 februarie, 2.830 de noi cazuri Covid-19 și 63 de decese.

Accident infiorator! Doua fetite au MURIT dupa au fost strivite de o masina pe trotuar. foto

O fetita de sase ani a murit, dupa ce a fost grav ranita intr-un accident…

Coronavirus in Maramureș, 18 februarie! Un nou val de infectari in ultimele 24 de ore

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele…

Fals polițist, care oprea șoferii in trafic fara drept a fost arestat de oamenii legii

Un tanar din Arad, in varsta de 22 de ani, imbracat in uniforma de polițist și…