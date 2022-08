Stiri pe aceeasi tema

- Colagenul, substanta care ne ajuta sa avem o piele mai tanara si mai frumoasa, dar si oase sanatoase, se gaseste in cateva alimente de baza, astfel ca putem stimula productia acestei proteine. Medicii spun ca printr-o alimentatie bogata in nutrienti si variata puteam sa ajutam la protejarea colagenului…

- Pentru ca este vara și cu siguranța vrei sa ai un trup de invidiat, noi iți prezentam cele mai utile trucuri pentru a arata mereu bine. Oțetul de mere are numeroase beneficii atat in preparatele culinare, cat și pentru sanatate. Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca bei oțet de mare seara? Daca…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume, iar aceasta poate avea numeroase beneficii, insa și riscuri asupra sanatații. Specialiștii recomanda o pauza timp de cateva zile pentru organismul tau. Exista persoane care nu au consumat niciodata cafea, insa sunt și oameni care…

- Un operator al unui complex rezidențial din zona Mamaia Nord-Navodari a șocat o țara intreaga dupa ce a afișat un panou cu prețurile pentru inchirierea șezlongurilor, dar și pentru intinderea unui prosop pe plaja. Mare le-a fost mirarea turiștilor atunci cand au sesizat ca prețul solicitat pentru a-ți…

- Nutriționiștii au anunțat care sunt alimentele care trebuie consumate vara. Temperaturile foarte ridicate din ultimele zile pot reprezenta unul dintre obstacolele in calea fericirii noastre culinare. Ce beneficii au alimentele recomandate vara, vedeți in randurile de mai jos. Ce alimente sa consumam…

- Se intampla, uneori, sa te simți balonat, iar faptul ca ai acumulat cateva kilograme in plus poate avea un impact negativ asupra stimei tale de sine. Daca ai decis sa scapi de greutatea care te incomodeaza, poți apela la un truc genial, devenit viral in mediul online. Iata care este ingredientul din…

- Odata cu inaintarea in varsta, organismul uman devine din ce in ce mai slabit. O alimentație sanatoasa poate prelungi durata de viața și contribuie la o sanatate mult mai buna. Iata cateva alimente pe care ar trebuie sa le consumi, conform specialiștilor. Cat de important este un stil de viața sanatos…