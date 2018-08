Motivul pentru care tinerii nord-coreeni vor să își cumpere un laptop, deși n-au acces la Internet Pentru unii dintre ei, chiar, posesia unui laptop le-a permis sa faca bani de buzunar pe perioada vacanței, scrie Daily NK. Surse din Coreea de Nord au relatat ca tot mai mulți studenți iși doresc sa iși cumpere un laptop – și nu este vorba doar despre cei care traiesc in orașele mari, ci și de cei din zonele rurale. „Deși nord-coreenii nu au acces la Internet, ei pot citi diverse carți și articole academice folosind intranetul. Totodata, se pot uita la televizor, pot citi reviste de specialitate”, au relatat sursele. Iar pentru cei care se specializeaza in domeniul tehnologiei, laptopurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

