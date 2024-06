Motivul pentru care suferă industria turismului în 2024. De ce străinii ne ocolesc ţara Tara noastra a ajuns la coada clasamentului in topul preferintelor turistilor straini. Malta este cea mai atractiva țara din Europa pentru turiști, urmata de Cipru, Luxemburg și Austria. Doar 20% din totalul nopților de cazare din țara noastra au fost rezervate de straini. Romanii au prins drag de tara lor Clasamentul arata insa ca cei […] The post Motivul pentru care sufera industria turismului in 2024. De ce strainii ne ocolesc tara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este ocolita de straini, cel puțin asta reiese din ultimele date statistice. Malta este cea mai atractiva țara din Europa pentru turiști, urmata de Cipru, Luxemburg și Austria. Romania este la coada clasamentului intre Polonia și Germania.

- Sanatatea e cea mai importanta! Deși, cheltuielile guvernamentale pentru sanatate au crescut in Uniunea Europeana, in 2020 comparativ cu 2019, tarile membre cu cea mai mica pondere a cheltuielilor pentru sanatate in PIB sunt Letonia, Polonia, Irlanda si Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat…

- Romania este țara in care a fost inregistrata cea mai mare intenție de vot pentru alegerile europarlamentare, arata un sondaj prezentat de Comisia Europeana. In țara noastra, 78% dintre respondenții cu varste intre 15 și 30 de ani spun ca vor merge sa voteze la scrutinul din 9 iunie, potrivit B1 Tv.…

- Numarul persoanelor angajate in Uniunea Europeana ca autori, jurnalisti sau lingvisti a crescut cu 9,1 in 2022, pana la 891.600 de persoane, de la 816.800 de persoane in 2017, arata datele publicate vineri de Eurostat cu cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei.In 2022, tarile membre cu cea mai…

- La nivelul Uniunii Europene, in 2023, au cumparat online carti, reviste sau ziare tiparite 13,4% din rezidenti. Doar 7,2% din rezidentii UE au facut achizitii online de carti electronice. In ambele cazuri, Romania este la coada clasamentului, arata datele publicate marti de Eurostat, transmite Agerpres.…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Cel puțin 5,1 milioane de persoane din țari terțe au imigrat in Uniunea Europeana in 2022, in timp ce 1,5 milioane de persoane au imigrat din statele membre UE in afara Europei, conform datelor publicate de Eurostat. Afluxul de imigranți in UE din state non-membre s-a dublat fața de 2021, transmite…

- Romania este printre tarile Uniunii Europene cu cele mai mari cresteri ale numarului de turisti straini in 2023, care, potrivit datelor Eurostat, a fost un an bun pentru turism chiar si in comparatie cu perioada de dinaintea pandemiei. Corespondenta din Bruxelles – Reporter: Bogdan Isopescu – 24 de…