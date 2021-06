Stiri pe aceeasi tema

- Laura Vass a facut dezvaluiri neștiute despre cariera sa. Invitata in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, colega lui Sorinel Copilul de Aur a spus motivul pentru care a renunțat la numele de scena care a consacrat-o. Drept urmare, in prezent, artista se intituleaza cu numele sau din…

- Este mereu vesela, plina energie și entuziasm, insa viața i-a dat lovitura dupa lovitura lui Lolrelai de la iUmor. Ștefania Costache a ramas fara ambii parinți in doar cateva luni, in perioada pandemiei. Invitata la Showbiz Report, de la Antena Stars, fosta concurenta a show-ului de pe Antena 1 a vorbit…

- Este oficial! Madalina Miu și Tzanca Uraganu au ajuns la divorț. Invitata in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, inca soția manelistului a vorbit despre casnicia cu artistul și a dat carțile pe fața, in direct. Cu toate ca a vrut sa aiba parte de un divorț amiabil, la notar, celebrul…

- Gabi Jugaru este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune. Dupa o perioada in care a stat departe de camerele de filmat, acesta a fost invitat in cadrul emisiunii „Showbiz Report”, unde a vorbit despre relația pe care o are cu cele doua fete ale sale, Roxana și Miruna. Gabi este și bunic,…

- Cristian Daminuța și soția sa sunt in culmea fericirii dupa ce a venit pe lume primul lor copil, Dominic, insa nu vor sa se opreasca aici! Fotbalistul a marturisit in cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars ca iși dorește enorm sa devina, din nou, tata, iar daca va fi tot baiețel, atunci…