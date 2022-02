Simona Gherghe anunța in urma cu cateva zile ca se va intoarce in platoul Mireasa, asta dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus. Prezentatoarea TV s-a izolat la domiciliu impreuna cu familia ei, iar cea care i-a ținut locul in tot acest timp a fost Gabriela Cristea. Iata motivul pentru care nu s-a intors pe micile ecrane!