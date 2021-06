Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul bancar din Moldova se afla sub administrare externa, iar acest lucru a fost facut in anumite scopuri. Despre acest lucru a declarat omul de afaceri Veaceslav Platon in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv", relateaza Știri.md Experții internaționali nu au cum sa ajute la transformarea…

- Dupa ce președinta Maia Sandu a recunoscut in cadrul unei emisiuni televizate precum ca a votat pentru miliardul furat atunci cind era ministra a Educației, omul de afaceri Veaceslav Platon i-a explicat, prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare, cum stateau lucrurile la BEM in realitate…

- Un nou sondaj de opinie ii plaseaza pe Maia Sandu (27,5%), Igor Dodon (25,6%) și Vladimir Voronin (6,3%) in topul celor de mai incredere politicieni. In clasament, aceștia sunt urmați de Zinaida Greceanii, Ilan Șor și Ion Ceban, noteaza agora.md In urma sondajului a reieșit ca 66 la suta din…

- Liderul Partidului „Sor” si fostul presedinte al Consiliul de administratie al Bancii de Economii a Moldovei, deputatul fugar Ilan Sor, a publicat scrisorile pe care avocatii sai le-au trimis Procuraturii Generale, Bancii Nationale si Ministerului Finantelor, in care au solicitat desemnarea reprezentantilor…

- La fiecare aniversare a evenimentelor din 7 aprilie 2009, societatea moldoveneasca, mass-media, politicienii, conform tradiției, iși amintesc ce s-a intamplat in acea zi de primavara. Cu toate acestea, in zilele noastre o fac mai degraba din obișnuința, „automat” - deoarece acțiunile brutale…

- „Eu sunt cel care a propus revenirea la școala dupa ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea, am facut aceasta propunere dupa ce am consultat specialiștii care mi-au spus foarte clar ca nu exista o diferența. Dar e adevarat ca in Romania ele nu sunt in metodologia INSP, dar trebuie…

- Doi deputați ai partidului „Șor”, Denis Ulanov și Petru Jardan, au ramas fara imunitate și au fost reținuți, luni seara, de procurorii anticorupție de la Chișinau. Cei doi sunt acuzați de abuz în serviciu, escrocherie și spalare de bani. Este vorba de doua episoade penale…

