Salvamarii au dat alerta in mai multe statiuni de la malul marii, in cel mai aglomerat weekend din acest an. Au ridicat steagul rosu, din cauza valurilor extrem de periculoase. Vantul puternic ridica valuri mari, iar in adancuri se formeaza curenți extrem de periculoși. Deja s-au format gropi in care oamenii abia iși țin echilibrul. […] The post Motivul pentru care salvamarii au ridicat, duminica, steagul rosu in stațiunile de pe litoralul nostru first appeared on Ziarul National .