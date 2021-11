Motivul pentru care s-a blocat traficul în Capitală: Doi bărbați au oprit pentru a-și cumpăra shaorma Doi barbați au blocat traficul pentru a-și cumpara shaorma. Aceștia și-au parcat mașina pe banda de circulație pentru autobuze și l-au amenințat pe șoferul STB care le-a atras atenția. Nesimțirea celor doi barbați a mers și mai departe. Unul dintre ei a lovit autobuzul cu piciorul. Intregul incident a fost filmat de camera de bord a Societații de Transport din Bucuresti. Cei doi scandalagii iși parcasera mașina pe șosea ca sa iși cumpere shaorma. Șoferul de autobuz a facut plangere la poliție, iar cei doi agresori s-au ales cu dosar penal pentru amenințare. The post Motivul pentru care s-a blocat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

