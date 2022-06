Motivul pentru care rușii au atacat Kievul cu rachete, dezvăluit de britanici Atacul Rusiei cu rachete asupra Kievului, lansat duminica dimineata, a fost o incercare de a intrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale catre unitatile ucrainene din prima linie, a precizat Ministerul britanic al Apararii in raportul zilnic de informatii, pe contul de Twitter. Ministerul britanic al Apararii a scris ca rachetele de croaziera rusesti de tip […] The post Motivul pentru care rușii au atacat Kievul cu rachete, dezvaluit de britanici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

