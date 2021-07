Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Miki EX K-pital, pe numele ei real Mihaela Marinache, s-a casatorit civil cu Razvan, dupa 18 ani de relație. Artista a spus adevarul motiv pentru care a facut cununia civila și a ținut sa precizeze ca nu vor face și nunta, așa cum se aștepta toata lumea. „M-am imbracat in roz. Eu in viața mea…

- Oana Roman a marturisit la Xtra Night Show ca se vopsește inca de tanara, de la varsta de 22 de ani. Care e motivul pentru care vedeta Antena Stars a albit atat de tare de la o varsta relativ frageda.

- Ruby și Robert se iubesc de șapte ani și toata lumea se intreaba cand au de gand sa faca marele pas. Mai sincera ca niciodata, artista a vorbit despre motivul pentru care nu vrea sa imbrace rochia de mireasa. In plus, focoasa bruneta a declarat ca nu are planuri nici de nunta, dar mai ales, nici de…

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…

- Giulia Anghelescu este casatorita de peste opt ani cu Vlad Huidu și impreuna au doi copii. Sunt fericiți cu relația pe care o au acum, insa nu mereu a fost așa. Vedeta a marturisit prin ce au trecut cei doi in urma cu ani de zile, cand au fost desparțiți un an și jumatate. In 2012 cei doi s-au casatorit,…

- Gabriela Cristea le-a facut o mare surpriza fanilor! Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a declarat public, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ca-și face podcast. Și pentru ca este o fire deschisa, care nu ascunde nicodata nimic de fanii ei, soția lui Tavi Clonda le-a dezvaluit admiratorilor…