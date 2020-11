Stiri pe aceeasi tema

- Deși are o relație de iubire de 20 de ani cu regizorul Șerban Puiu, Alexandra Velniciuc nu a ajuns in fața altarului și nici nu a nascut pana acum. Invitata in emisiunea Acces de Weekend de la Antena 1, vedeta a povestit despre motivul pentru care nu s-au intamplat aceste lucruri!

- Dupa mult timp, in care s-a dedicate familiei și creșteriicelor doi copii ai sai, Simona Gherghe a revenit pe micile ecrane. Show-ul„Mireasa e un gen de program de televiziune pe care vedeta nu l-a mai facut incei 18 ani de cariera. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, ea a vorbitdespre aceasta…

- ”Pentru mine, casnicia inseamna un cumul de energie pozitiva in care doi oameni ințeleg ca sunt impreuna deoarece trebuie sa construiasca lucruri care sa le aduca fericire, atat lor, cat și celor din jurul lor. Inseamna implicare, rabdare, acceptarea celui de langa tine in diferite situații și conjuncturi.…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner formeaza un cuplu de peste 6 ani, insa, in ultima vreme cei doi au fost vazuți tot mai rar impreuna. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbit despre viața profesionala dar și cea personala. „Orice relație neconvenționala, mai ales…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- Andreea Banica este și o mamica devotata. Din cauza pandemiei creata de virusul ucigaș la noi in țara, se teme pentru familia ei, dar mai ales pentru copii, motiv pentru care a decis sa nu o lase pe Sofia sa mearga fizic la școala. "Am decis sa nu imi trimit printesa la scoala in sistemul…

- Recent, una dintre cele mai tumultoase relații din showbizul autohton a ajuns la final. Dupa ce s-au iubit, certat și impacat timp de 12 ani, protagoniștii controversatei povești de iubire și-au spus adio. Fosta vedeta de la Ferma a concluzionat cu partenera ca e mai bine sa puna capat acestui cerc…

- Cristina Ich a trecut prin momente tensionate, dupa ce a fost data afara dintr-un restaurant de fițe din București. Vedeta s-a facut „foc și para” ca nu a putut lua masa cu prietenii sai.