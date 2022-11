Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.

- Nadine traiește in Franța, iar acolo regulile de consum sunt altfel fața de cum sunt in Romania. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca a fost certata de o companie electrica pentru ca a consumat prea mult. Iata ce a dezvaluit despre aceasta problema!

- Gina Pistol a fost in prima vacanța alaturi de fiica ei, Josephine. Vedeta a ales drept destinație litoralul romanesc, dar Smiley nu le-a insoțit. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatoarea TV a marturisit din ce motiv nu a mers și artistul cu ele.

- Dupa divorțul de Herve Camilleri, Rona Hartner recunoaște ca e curtata de mulți barbați, insa nu s-a mai implica intr-o noua relație. Intr-un interviu la Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a fost curtata chiar și de un tanar de 24 de ani, dar i-a spus nu, spune ca fac parte din lumi diferite. „Am barbați…

- Ruby, in varsta de 33 de ani, a dezvaluit recent cat i-a venit factura la lumina, dupa ce nu a platit-o cateva luni. Vedeta spune ca face economie, mai ales ca facturile sunt uriașe la energie electrica. „Mie cine sa-mi stinga lumina? Lumina e stinsa la noi de fiecare data, sa știi. In dormitor e stinsa…