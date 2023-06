Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca prețurile gazelor și energiei electrice au scazut considerabil, romanii nu resimt acest lucru in buzunar și platesc tot facturi mari. Motivul ar fi faptul ca Guvernul a luat masuri care ar trebui sa ii ajute pe consumatori.Paradoxul este ca tocmai plafonarea prețului la energie ii afecteaza…

- De prea multe ori, cetațenii sunt nevoiți sa suporte consecințele unui sistem care eșueaza in a-i proteja. In numele acestora, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a luat atitudine și a cerut raspunsuri. Mai mult, amintim ca in luna martie a acestui an, FACIAS…

- CURS a realizat un sondaj de opinie in perioada 12-17 mai 2023, chiar inainte de efectuarea ”rotativei” guvernamentale, in urma careia PSD va prelua conducerea Guvernului. Conform acestui sondaj, Marcel Ciolacu (liderul PSD) are mai multa incredere decat Nicolae Ciuca (liderul PNL) sau președintele…

- Rareș Prisacariu a caștigat Romanii au Talent și ca in fiecare sezon exista și nemulțumiți. Printre cei nemulțumiți, care cred ca tanarul nu merita sa iasa marele caștigator al consursului de la PRO TV se regasește și Marian Godina. De ce Marian Godina nu l-ar fi votat niciodata pe Rareș Prisacariu.…

- Pentru statele vecine Ucrainei, impactul financiar al razboiului care a inceput in urma cu 14 luni incepe sa se acumuleze, pe masura ce sunt acordate subventii pentru energie, armatele sunt extinse, iar refugiatii ucraineni sunt gazduiti, trimisi la scoala si hraniti, scrie Bloomberg.

- O parte dintre consumatorii Hidroelectrica platesc facturi mai mari, de la 1 aprilie. Motivul este explicat chiar de companie O parte dintre cei 500.000 de clienți ai companiei de stat Hidroelectrica au primit notificari cu prețuri majorate la energie electrica, de la 1 aprilie, potrivit unei analize…

- Aproximativ 675 de angajati isi vor pierde locurile de munca, iar compania se asteapta sa inregistreze costuri aferente de aproximativ 15 milioane de dolari, a declarat Virgin Orbit intr-un document depus la autoritatile de reglementare. Masura a fost rezultatul ”incapacitatii companiei de a asigura…

- Ajuns in atenția publica dupa ce a intrat prin videoconferința in ședința Consiliului Local al Sector 1 direct din duș, Alberto Caraian era de ceva timp in atenția Inspectoratului de Stat in Construcții. Motivul: o mica țeapa la final de bloc ridicat. Anul 2021, in care Alberto Caraian figura sarac…