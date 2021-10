Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea și Razvan Fodor sunt prieteni buni și au o relație foarte apropiata, mai ales dupa ce au caștigat impreuna Asia Express sezonul 3. Ce a putut sa spuna Sorin Bontea despre Irina Fodor Acum, celebrul chef se afla in Grecia, alaturi de Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, unde filmeaza…

- Vara, ochelarii de soare sunt esentiali pentru tineri si batrani pentru a pastra capitalul vederii. De fapt, ochelarii de soare reprezinta o bariera impotriva razelor UV si a orbirii. Prin filtrarea razelor solare, acestia protejeaza corneea, cristalinul si retina, care pot fi predispuse la inflamatii…

- Steliano Filip (27 de ani) a fost eliminat in minutul 37 al derby-ului dintre FCSB și Dinamo, la scorul de 1-0, pentru o intrare agresiva asupra lui Valentin Gheorghe, pe care mulți au considerat-o prea puțin pentru un cartonaș roșu. Totul despre derby-ul FCSB - Dinamo, AICI! Azi s-a aflat adevaratul…

- Primul gand, atunci cand ne gandim la o pereche de ochelari de soare este cel estetic. Ii alegem in functie de forma lor, de pret, dimensiune sau modelul lentitelor, insa nu trebuie sa omitem din criteriile de selectie si faptul ca acestia au un rol esent

- Dupa ce Alexandra Stan a povestit cu lacrimi in ochi in podcastul lui Damian Draghici ca s-a simțit tradata de Catalin Maruța, care ar trece peste orice prietenie in cursa pentru știri senzaționale, spunand ca nu il va ierta și ca nici nu va mai accepta o invitație din partea show-ului prezentat de…

- Articolele cu care sa va accesorizati tinutele se aleg, de regula, dupa ce ati creat intreg outfit-ul. Dupa ce ati definitivat stilul pentru care ati optat pentru acea iesire va puteti orienta si catre accesoriile cele mai potrivite pentru a completa tinuta. Ochelarii de soare sunt unul dintre cele…

- Lentilele polarizate sunt lentile solare de inalta performanta, care va ofera o viziune optimizata la soare. Ochelarii de soare polaroid se adapteaza in orice situatie . Acesti ochelari de soare produsi de Polaroid de inalta performanta sunt disponibili atat cu lentile unice, cat si cu lentile progresive.…