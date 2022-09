Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila in Targu Jiu! Un sofer a recurs la o metoda cel putin bizara pentru a-si proteja masina: a legat-o cu lanturi si i-a pus lacat.Autoturismul a fost parcat in zona unui bloc din Targu Jiu si securizat cu lanțul prins de portiere, oglinzi dar și de partea superioara a mașinii, dupa…

- Ramona Olaru a fost ceruta in casatorie de Catalin Cazacu, iar acum vedeta de la Antena 1 este in cautarea nașilor. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a fost refuzata de Dani Oțil, iar Razvan Simion nu o poate sa ii fie naș. Campionul la motociclism i-a oferit inelul de logonda iubitei sale…

- Ramona Olaru a fost ceruta in casatorie de Catalin Cazacu. Frumoasa asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a dat marea veste pe rețelele de socializare. Cum arata inelul cu diamante pe care l-a primit vedeta de la alesul inimii ei. Cei doi se bucura de o poveste de dragoste ca-n filme.

- De cateva luni bune, Ramona Olaru formeaza un cuplu cu Catalin Cazacu. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” le-a ințepat subtil pe fostele iubite ale partenerului ei. Ramona Olaru susține ca nu este geloasa și nici nu se intereseaza de fostele iubite ale lui Catalin Cazacu. Vedeta de la Antena…

- Mobilizare de echipaje ale poliției, printre care și elicopterul MAI, in cautarea unei mașini. Autoturismul, care ar aveas numere de BN, ar fi lovit o femeie intr-o localitate maramureșeana. Șoferul nu a oprit, iar femeia a murit la spital. Un accident mortal a avut loc azi in localitatea maramureșeana…

- Un autoturism de teren care se deplasa pe un drum de pe malul Dunarii, in apropierea plajei Gostinu, a fost in pericol sa cada in apele fluviului dupa ce malul de pamant s-a surpat, soferul a reusit sa iasa la timp din masina si, cu ajutorul oamenilor care isi petreceau timpul liber in zona, sa lege…

- Ramona Olaru a lipsit din ediția de joi, 30 iunie, e emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”. Telespectatorii au observat absența asistentei TV de la matinalul de la Antena 1 și s-au intrebat ce se intampla cu ea. Apare in fiecare zi pe micul ecran, insa joi, 30 iunie, iubita lui Catalin Cazacu nu a mers…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza unul dintre cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cu toate neințelegerile care exista intre ei, cei doi reușesc sa treaca peste orice obstacol.Ca in orice relație și in cuplul lor mai exista discuții in contradictoriu. Ramona Olaru și Catalin Cazacu…