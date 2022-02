Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a dorit sa se supuna unui test PCR cerut de Kremlin inaintea intrevederii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, motiv pentru care tara gazda a impus o distanta uriasa pentru o convorbire "tete-a-tete" intre cei doi lideri, pentru a evita eventuale imbolnaviri.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- Kremlinul a transmis marti ca afirmatiile facute de partea franceza conform carora presedintele rus Vladimir Putin i-ar fi promis omologului sau francez Emmanuel Macron ca Moscova nu va efectua pentru moment noi manevre in apropierea Ucrainei "nu sunt corecte", relateaza Reuters, scrie AGERPRES.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi cu privire la Ucraina si in special la ''garantii de securitate'' cerute de Moscova, in cadrul celei de-a treia convorbiri telefonice din aceasta saptamana pe acest subiect, a indicat Kremlinul, relateaza AFP.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat, miercuri, ca va discuta despre criza din Ucraina cu omologul sau american, Joe Biden, ''in urmatoarele ore'' si ca nu exclude sa se deplaseze la Moscova pentru a incerca sa gaseasca o solutie diplomatica, relateaza AFP. ''Sunt foarte ingrijorat…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a demis joi pe directorul marelui sistem penitenciar al tarii, la cateva saptamani dupa un scandal provocat de difuzarea unor inregistrari video cu violuri si acte de tortura intr-o inchisoare, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Director din 2019 al FSIN, serviciul…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat luni, 15 noiembrie, exercițiile militare desfașurate de Washington și NATO in Marea Neagra drept o provocare, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului. In cadrul acestei conversații, Vladimir Putin…

