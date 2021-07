Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila si Romica Tociu li se alatura, din postura de coprezentatori, lui Razvan Fodor, Ramonei Olaru si Annei Lesko in cadrul celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1.

- Ramona Olaru, Anna Lesko si Razvan Fodor sunt prezentatoriicelui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera incurand, la Antena 1. „Am fost foarte entuziasmata atunci cand mi s-a propus sa fiu co-prezentator la Splash! Vedete la apa. E o emisiune plina de emotie si de adrenalina,…

- Zi de zi apare pe post, in direct la Antena 1! Ramona Olaru e asistenta de ani de zile in matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”. Recent, intr-un interviu pentru a1.ro, aceasta a facut dezvaluiri despre viața ei personala. Asistenta a fost casatorita, insa in 2019 a divorțat de soț. Spune ca atunci a…

- Gina Pistol a devenit mama pentru prima oara in luna martie a acestui an. Prezentatoarea e mamica full-time acum, așa ca a ratat unele proiecte in televiziune. Cu toate acestea, vedeta caștiga bani chiar și acum, cand sta acasa. In ultimii ani, Gina Pistol a fost prezentatoarea celor mai urmarite emisiuni…

- Whats Up a plecat pentru o perioada de timp din Romania. Cantarețul a trecut viața profesionala pe locul doi și timp de cateva zile sau saptamani se concentreaza asupra starii sale de sanatate. Artistul in varsta de 32 de ani s-a pozat in dimineața zilei de 29 mai pe aeroportul din București. Avea alaturi…

- Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza”, matinalul de la Antena 1, a trait aproximativ doi ani o poveste de iubire cu Cuza, artistul din formația „Noaptea Tarziu”. El a spus acum motivele pentru care s-au desparțit. Cei doi au avut o relație cu multe suișuri și coborașuri, ba anunțau ca sunt impreuna,…

- Diana Munteanu a slabit mult in ultima perioada, iar dovada sta in cele mai revente imagini cu aceasta. Mulți au spus ca a exagerat și ca este in prag de anorexie. Cu toate astea, prezentatoarea TV marturisește ca se simte bine in pielea ei și a dezvaluit cate kilograme are.Diana Munteanu are 42 de…