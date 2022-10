Motivul pentru care Oana Roman își vinde vila! Jumătate de milion de euro cere pe casă Oana Roman s-a mutat la la bloc intr-o frumoasa vila și acum are de gand sa se reintoarca la apartament. Nu mai puțin de 480.000 de euro cere pe casa din Tunari. Fiica fostului premier susține ca vila, pe care a dat inainte de pandemie de trei ori mai puțin decat cere, este foarte mare pentru nevoile sale și ale familiei sale. Oana locuiește cu Marius Elisei și fiica lor, Izabela. ,Ne-a ramas mare casa. O vand sau o inchiriez. Tunari, la 200 m de ieșirea spre centura sau Pipera. 1.000 mp teren, 340 mp desfașurați interior. 4 dormitoare, doua sufragerii, dressing, doua bai, 3 garaje, beci. Interior… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

