Oana Monea e una dintre cele mai apreciate ispite de pe Insula Iubirii din sezonul 7 al show-ului de la Antena 1, insa sa nu uitam ca aceasta a fost prezenta și in sezonul anterior tot in calitate de ispita. In exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ne spune motivul pentru care s-a intors pe insula pentru a doua oara și ce lecții a invațat din aceasta experiența.