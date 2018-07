Stiri pe aceeasi tema

- Considerat de mulți unul dintre cei mai buni jucatori din istorie, Zlatan Ibrahimovic este renumit și pentru declarațiile pe care le face, scrie digisport.ro. Suedezul are momente cand se lauda singur și, uneori, se compara cu Dumnezeu.

- Miliardarul James Packer, fost logodnic al cantaretei americane Mariah Carey, a parasit consiliul de administratie al companiei sale, Consolidated Press Holdings (CPH), a anuntat un purtator de cuvant luni, la patru luni dupa ce antreprenorul australian a renuntat si la conducerea operatorului de cazinouri…

- Vanzarile producatorului de smartphone-uri HTC, din Taiwan, au scazut in luna iunie la 2,2 miliarde de dolari taiwanezi, de la 6,9 miliarde de dolari taiwanezi cat inregistra in aceasi perioada a anului precedent si 2,45 miliarde de dolari taiwanezi in mai, relateaza Reuters.

- „Astazi (vineri-n.r.) am finalizat studiul de oportunitate pentru a achiziționa un numar important de tramvaie. Vom achiziționa 28 de tramvaie noi și vom reabilita 20 de tramvaie existente. Saptamana viitoare vom aproba acest studiu de oportunitate, apoi vom declanșa procedura de licitație. In urma…

- Polițiștii romani au dat-o in urmarire pe buzoianca Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii in guvernul PDL. In varsta de 45 de ani, Elena Udrea este cautata pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea de șase ani. Vineri, pe site-ul Poliției Romane a fost postat anunțul privind darea in urmarire…

- Twitter a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele dupa ce o defectiune tehnica a facut ca o parte din acestea sa fie stocate in format text in sistemul informatic al companiei, transmite Reuters, preluata de News.ro. Operatorul reţelei de socializare a anunţat…

- Astazi vor fi semnate primele doua contracte de lucrari din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare, județul Vrancea - Vranceaqua, etapa a II-a”, finanțat in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare. In aceasta etapa sunt…