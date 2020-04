Stiri pe aceeasi tema

- O batrana de 72 de ani din Dej, județul Cluj, a fost amendata cu 5.000 de lei pentru ca a iesit din casa in afara programului dedicat pentru persoanele in varsta. Potrivit polițiștilor, femeia a avut abateri repetate si a folosit și un limbaj total neadecvat fața de oamenii legii. Pensionara a fost…

- Un barbat a fost prins in flagrant de politisti, in municipiul Constanta, in timp ce primea de la o batrana 2.000 de lei, dupa ce o pacalise la telefon prin metoda "accidentul". Politistii au fost sesizati de fiica batranei. Echipajul de politie a surprins in flagrant delict un barbat, de 30 de ani,…

- Presedintele principalei organizatii stiintifice a Uniunii Europene, Mauro Ferrari, a demisionat din postul pe care abia il preluase in ianuarie, a anuntat miercuri Comisia Europeana. Motivul renuntarii este ca oficialul nu a fost multumit de raspunsul blocului comunitar la pandemia de coronavirus,…

- O batrana din Navodari (Constanța) a fost amendata, astazi, cu 1.000 de lei pentru ca ar fi intarziat 10 minute la cumparaturi și a depașit ora 13.00, pana cand avea voie sa iasa din casa, in contextul pandemiei de coronavirus. O tanara din Navodari a fost martora la acest eveniment, iar apoi a povestit…

- Un barbat de 60 de ani a fost retinut de politisti si plasat sub control judiciar, dupa ce a folosit cardul bancar al altei persoane, careia i-a produs un prejudiciu de peste 1.300 de lei. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au retinut un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Dej,…

- Un copil in varsta de 10 ani a cazut, luni, de la etajul doi al blocului in care locuia, fiind transportat la spital unde este supus mai multorinvestigații. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Buzau au…

- FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore trei persoane pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, fapta prevazuta și pedepsita de Codul Penal. In fapt, la data de 24 februarie, in jurul orei 21.00, doi tineri de 19 și 23 de ani, din comunele…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Dej – Secția 5 Poliție Rurala au identificat luni, 24 februarie, un barbat de 35 de ani, din comuna Recea-Cristur, judetul Cluj, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Omul are de executat o pedeapsa privativa de libertate…